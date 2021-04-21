Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,01 0,0009  EUR: 33,74 0,0263 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В послании Путина прозвучали "тревожные звоночки", Украина должна обратить на них особое внимание - эксперт
В послании Путина прозвучали "тревожные звоночки", Украина должна обратить на них особое внимание - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2760

Комиссар Совета Европы Миятович заявила, что ее визит в Крым остается "очень отдаленной перспективой"

Комиссар Совета Европы Миятович заявила, что ее визит в Крым остается "очень отдаленной перспективой"

Дуня Миятович

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что физическое посещение оккупированного Крыма остается очень отдаленной перспективой. Вместо этого она отметила, что украинцы, проживающие на оккупированных Россией территориях, должны иметь полную защиту своих прав, гарантированные Советом Европы. Об этом Миятович заявила в своем обращении к Парламентской ассамблеи Совета Европы, информирует УНН.

Цитата

"Для меня сегодня очевидно, что мой физический доступ к Крыму остается чрезвычайно отдаленной возможностью. Но хочу, несмотря ни на что, продолжать правозащитную деятельность ради людей, проживающих в Крыму и в восточной Украине, согласно моему мандату", - заявила Миятович.

Детали

Комиссар отметила, что встречалась для обсуждения этих проблем с представителями крымско-татарского народа, включая правозащитников и журналистов.

"Как и все европейцы, люди, проживающие на этих территориях, должны полагаться на эффективную защиту Совета Европы", - подчеркнула еврокомиссар.

Политик положительно оценила результаты своего недавнего визита в Украину, который откладывался в течение долгого периода времени.

"К сожалению, моя миссия совпала с очень тревожным кризисом и напряжением: нарушение режима прекращения огня, наращивание военных сил на границе", - отметила Миятович.

Комиссар сообщила, что планирует вновь посетить Украину до конца года.

Добавим

По состоянию на конец марта 114 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования во временно оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: Крым, права человека, Совет Европы
Вернуться к списку
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.