Комиссар Совета Европы Миятович заявила, что ее визит в Крым остается "очень отдаленной перспективой"

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что физическое посещение оккупированного Крыма остается очень отдаленной перспективой. Вместо этого она отметила, что украинцы, проживающие на оккупированных Россией территориях, должны иметь полную защиту своих прав, гарантированные Советом Европы. Об этом Миятович заявила в своем обращении к Парламентской ассамблеи Совета Европы, информирует УНН.

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"Для меня сегодня очевидно, что мой физический доступ к Крыму остается чрезвычайно отдаленной возможностью. Но хочу, несмотря ни на что, продолжать правозащитную деятельность ради людей, проживающих в Крыму и в восточной Украине, согласно моему мандату", - заявила Миятович.

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Комиссар отметила, что встречалась для обсуждения этих проблем с представителями крымско-татарского народа, включая правозащитников и журналистов.

"Как и все европейцы, люди, проживающие на этих территориях, должны полагаться на эффективную защиту Совета Европы", - подчеркнула еврокомиссар.

Политик положительно оценила результаты своего недавнего визита в Украину, который откладывался в течение долгого периода времени.

"К сожалению, моя миссия совпала с очень тревожным кризисом и напряжением: нарушение режима прекращения огня, наращивание военных сил на границе", - отметила Миятович.

Комиссар сообщила, что планирует вновь посетить Украину до конца года.

Добавим

По состоянию на конец марта 114 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования во временно оккупированном Крыму.