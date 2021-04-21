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Командующие корпусов Сухопутных войск НАТО обсудили российскую агрессию против Украины

Командующие корпусов Сухопутных войск НАТО обсудили российскую агрессию против Украины

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Командующие корпусов Сухопутных войск НАТО сегодня обсудили о вооруженной агрессии России против Украины. О состоянии дел у украинских границ рассказал Командующий Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сирский, передает УНН.

Детали

Как сообщили в командовании Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины, сегодня состоялась видеоконференция командующих корпусов Сухопутных войск НАТО на тему "Доминирование в наземной среде - генерация сплоченности, способности и потенциала".

В ходе видеоконференции Командующий Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сирский проинформировал участников мероприятия о вооруженной агрессии России против Украины, численность и состав российских военных группировок на временно-оккупированной территории Украины и в непосредственной близости от украинской границы, ситуацию, которая происходит сейчас вокруг наших границ, а также возможные прогнозируемые сценарии дальнейшего развития событий.

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"Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины находятся в высокой степени боеготовности, готовы выполнять задачи по назначению. Но мы понимаем, что имеем дело с серьезным многочисленным противником", - отметил генерал-полковник Александр Сирский.

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Он также поблагодарил коллег, представителей стран-партнеров за поддержку Украины в отстаивании ее суверенитета и территориальной целостности.

Добавим

"Это наша возможность и действительно наша обязанность обеспечить поддержку сухопутной составляющей. Это посылает мощный месседж, когда командиры Корпусов НАТО говорят в один голос", - подчеркнул командующий Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенант Роджер Клутье. Он также заверил, что поддерживает Украину и мы можем рассчитывать на помощь.

По завершению мероприятия генерал-лейтенант Роджер Клутье поблагодарил генерал-полковника Александра Сирского за подробную развернутую информацию и заверил в своей дальнейшей поддержке Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
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