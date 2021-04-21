Антикоррупционеры не справились с главным "стадионным обещанием" Зеленского - КИУ

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение "стадионных обещаний" Владимира Зеленского, озвученных им 19 апреля 2019 года во время дебатов с Петром Порошенко, передает УНН.

Детали

Среди прочего КИУ вспомнил одно из главных обещаний, которое сыграло тогда решающую роль в ходе избирательной кампании. Речь о коррупционном скандале в "Укроборонпроме" и причастности к нему людей из окружения Порошенко. Зеленский обещал, что "все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку". Но Свинарчук-Гладковский до сих пор не за решеткой.

"Одно из основных невыполненных обещаний Зеленского касается начала в Украине процесса деолигархизации. Несмотря на ряд заявлений, принципиально важных действий в этом направлении властью сделано не было. Как отмечают СМИ, олигархи продолжают существенно влиять на украинскую политику. Также не произошло громких коррупционных посадок, которые касались предыдущей власти, которые обещал обеспечить Зеленский", - отметили в КИУ.

Дополнение

Расследованием коррупционного скандала в обороннйи сфере занимались НАБУ и САП, которые сами в нем и фигурировали. В одном из интервью тогдашний руководитель САП Назар Холодницкий сказал, что коррупцию в "Укроборонпроме" проморгал Максим Грищук - сегодня он пошел на повышение и стал и.о. руководителя САП.

"Отстранил (старшего прокурора Максима Грищука - ред.) из-за того, что человек три года "процесовал" это дело, и как процессуальный руководитель, если хотите, проморгал вот те все нарушения, которые были. И я думаю, что это решение правильное", - комментировал в 2019 году Холодницкий.

Кроме того, что Грищук, как выразился Холодницкий, который проморгал коррупцию, впоследствии пошел на сделку с фигурантами дела - Андреем Рогозой, который благодаря этому мог избежать реального наказания, ежели бы суд утвердил соглашение. Но суд отказал Грищуку, в частности потому, что он хотел лишить Рогозу необходимости платить штраф.

К теме

Сейчас от САП и НАБУ ожидают реакции на публичные заявления о коррупции в "Укрзализныци". Но антикоррупционеры отказываются расследовать факты злоупотреблений правления "УЗ", которые нанесли государственной компании в прошлом году миллиардные убытки.

По одной из версий, САП и НАБУ прикрывают злоупотребления уволенного в марте правления "Укрзализныци" Владимира Жмака и Иракли Эзугбая, потому что могут разоблачить "своих". Журналисты установили схему связей между первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой, Жмаком и Езубая через Михаила Саакашвили.