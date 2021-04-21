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Верещук: противостояние "Северному потоку-2" продолжается

Верещук: противостояние "Северному потоку-2" продолжается

Ирина Верещук

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов сказала провал дипломатической политики по "Северному потоку-2", передает УНН.

Цитата

"Если вы посмотрите на такие страны как Польша или Литва, Латвия, Эстония - они категорически против "Северного потока-2" и вплотную к судейским искам, вплотную к штрафным санкциям, они являются членами НАТО и членами Европейского союза. И получается так, что в Польше дипломатия не провалена", - прокомментировала нардеп.

Детали

Верещук добавляет, что категорический настрой против "Северного потока-2" - это совместная работа Украины и других стран.

"Мы же понимаем, что есть сложность проблемы и она намного глубже чем просто проваленная дипломатия в Украине. Это совместная работа США и Украины и тех стран, которые против такого "Северного потока-2", которые могут объединиться и в этом у нас есть определенные уступки", - резюмировала нардеп.

Дополнение

"Северный поток - 2" является невыгодной сделкой для Европы. Это отметил советник Государственного департамента США Дерек Шолль во время разговора с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Ениным. Как сообщили в МИД, кроме того стороны обсудили массированное наращивание Россией своего военного присутствия вблизи украинских границ и дальнейшее развитие украинской-американского взаимодействия.

Источник: УНН
Теги: Украина, Северный поток-2
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