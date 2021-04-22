Вечеринка Тищенко и поездка Шевченко в Беларусь: сегодня "Слуга народа" соберется на заседание фракции

КИЕВ. 22 марта. УНН. Фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание, чтобы обсудить ситуацию вечеринки, которую во время карантина устроил нардеп Николай Тищенко, и визит Евгения Шевченка к президенту Беларуси Александру Лукашенку. Об этом пишет УНН.

Детали

Заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук рассказала, что кроме этого сегодня рассмотрят основные законопроекты на пленарная неделя и пообщаются с кандидатом на должность министра энергетики.

По ее словам, заседание состоится по Zoom.

Что было раньше

Заместитель председателя фракции “Слуга народа”, председатель одноименной партии Александр Корниенко заявлял , что фракция будет требовать объяснений от народных депутатов Евгения Шевченко и Николая Тищенко.

Вечеринка Тищенка

В начале этой недели в СМИ появилась информация о том, что нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко устроил вечеринку для своей жены в отеле Fairmont.

После того, как в соцсетях распространили фото и видео с мероприятия, на котором гости явно не придерживались противоэпидемических ограничений, проверкой события занялись правоохранители . Каждые пять минут салюта Тищенко стоили около тысячи долларов. Тищенко заявил , что на дне рождении жены в Fairmont было чуть больше 20 человек и все сдавали тесты на COVID-19 в сутки.

Корниенко заявил, что лишать мандата нардепа Николая Тищенко за вечеринку во время карантина — видимо, не очень правильно . Это перевыборы и расходования средств. Председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия считает, что Николай Тищенко должен взять на себя максимальное наказание , предусмотренное законом, за организованную им вечеринку.

Встреча Шевченка с Лукашенком

Еще один депутат фракции “Слуга народа”, Евгений Шевченко, провел личную встречу с Александром Лукашенком.

Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенка легитимным президентом Беларуси. Народный депутат от “Слуга народа” Евгений Шевченко на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенком заявил , что 36% украинского населения хотели бы видеть Лукашенка своим президентом.