Провокация с консулом в РФ: дипломат вернулся в Украину

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк в среду, 21 апреля, покинул Россию после того, как в отншении в РФ совершили провокацию. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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"Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк вчера покинул РФ. В Украине он планирует взять короткий отпуск, чтобы провести время с семьей и восстановить силы", - сообщил Николенко.

Детали

Представитель МИД отметил, что нужно понимать, что "работа украинских дипломатов в России, фактически на территории государства-агрессора, полна многочисленных вызовов". "Люди работают в условиях усиленного давления, перманентных угроз провокаций. К тому же, имеет место пренебрежение российской стороной своими обязательствами в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности в части обеспечения безопасности иностранного дипломатического корпуса", - отметил Николенко.

По его словам, в МИД Украины высоко ценят работу Александра Сосонюка и всех сотрудников украинских дипломатических учреждений в России.

"После отпуска консул вернется во внешнеполитическое ведомство и продолжит защищать национальные интересы нашего государства", - подытожил Николенко.

Контекст

17 апреля стало известно, что ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Дипломата задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко рассказал, что российские правоохранители задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. После чего дипломат прибыл в украинскую дипмиссию.

В тот же день Россия заявила о нежелательности пребывания на ее территории украинского консула и рекомендовала покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля этого года.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, задержание ФСБ РФ в Санкт-Петербурге консула - это очередная провокация государства-агрессора по отношению к Украине на фоне военной эскалации вдоль украинских границ.

В ответ Украина заявила, что высылает старшего дипломата посольства России в Киеве. Николенко сообщил, что соответствующая нота была направлена 19 апреля. Итак, старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. Отметим, речь идет об одном из советников посольства Российской Федерации в Киеве по фамилии Черников.