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В оккупированном Крыму начались учения ВС России

В оккупированном Крыму начались учения ВС России

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сегодня на полигоне “Опук” на территории оккупированной РФ АР Крым пройдет основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

Детали

“В практических действиях войск (сил) на полигоне „Опук“ примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск”, — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также добавили, что: “Накануне войска (силы), привлекаемые к межвидовому учению, переброшены в районы сосредоточения. Группировка кораблей Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа вышли в район проведения учения. Соединение Воздушно-десантных войск осуществили погрузку техники и личного состава на самолеты военно-транспортной авиации и убыли в назначенный район. Произведена погрузка подразделений морской пехоты на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах”.

Справка

Полигон “Опук” находится на удалении 60 километров от г. Феодосия и 40 километров от г. Керчь на территории оккупированного полуострова. Имеет размеры: по фронту — 30 километров, в глубину — 15 километров.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация
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