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Комитет Рады по нацбезопасности рассмотрит сегодня государственный оборонный заказ - Верещук

Комитет Рады по нацбезопасности рассмотрит сегодня государственный оборонный заказ - Верещук

Ирина Верещук

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сегодня, 22 апреля, Комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрит в закрытом режиме государственный оборонный заказ на 2021 - 2023 годы. Об этом сообщила член Комитета, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата:

"Относительно ГОЗ - мы (сегодня - ред) его рассматриваем, и, надеюсь, до конца недели мы успеем это сделать. Ситуация контролируется", - заявила Верещук в одном из телеэфиров.

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 февраля "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021-2022 годы".

Источник: УНН
Теги: Украина, оборона, нардепы, Слуга народа
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