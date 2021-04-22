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Богдан подтвердил, что Зеленский предлагал должность Стерненко

Богдан подтвердил, что Зеленский предлагал должность Стерненко

Андрей Богдан

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Бывший руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан подтвердил информацию о том что действующий глава государства Владимир Зеленский предлагал должность в СБУ экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, пишет УНН.

Детали

В ответе на вопрос журналиста Дениса Рафальского о том, озвучивал ли в присутствии Богдана Владимир Зеленский предложение Сергею Стерненко возглавить СБУ в Одесской области, бывший глава ОПУ написал (приводим цитату с сохранением стилистики автора):

"Было такое. Но, я думаю он это сделал это на автомате, как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод кароче)))".

Контекст

23 февраля суд по делу похищения и пыток человека назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца заключения с конфискацией половины имущества.

Стерненко после провозглашения приговора заявил, что президент Зеленский ранее предлагал ему занять государственную должность.

Эту информацию опровергла пресс-секретарь главы государства.

Однако, адвокат Маси Найем заявил, что лично присутствовал на встрече у Президента, где прозвучало предложение должности. Также он сообщил детали о том, что встреча состоялась в июне 2019 года и на ней присутствовал в то время руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Сам Маси Найем был адвокатом Стрененко по делу об умышленном убийстве, рассмотрение которого продолжается.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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