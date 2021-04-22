Арахамия: поддержка Украины со стороны США важна для многих стран Европы
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Двухпартийная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов имеет критически важное значение не только для нашей страны, но и для многих европейских стран с демократическими ценностями. Об этом председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, сообщает пресс-служба со ссылкой на его комментарий CNN.
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“Будьте уверены, российская агрессия угрожает не только Украине, но и другим демократическим странам нашего региона. Постоянная поддержка со стороны США — военная, экономическая, гуманитарная — была критически важна для нашей способности держать оборону. Если бы не двухпартийная поддержка Соединенных Штатов, мы и наши соседи находились бы сейчас в гораздо худшей ситуации”, — отметил Арахамия.
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Он также положительно оценил реакцию международного сообщества на сосредоточение Россией войск к границам Украины.
“Если такие действия России были проверкой — наши союзники в США и Европе не испугались. Последние консультации Джо Байдена с Владимиром Зеленским и между другими ответственными за безопасность должностными лицами так же, как и единый фронт украинских партнеров в Европе, прислали четкий мессидж Кремлю”, — подчеркнул нардеп.