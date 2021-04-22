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Путин позвал Зеленского в Москву, а о Донбассе посоветовал говорить с "ЛНР" и "ДНР"

Путин позвал Зеленского в Москву, а о Донбассе посоветовал говорить с "ЛНР" и "ДНР"

Владимир Путин

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, а относительно Донбасса посоветовал сначала поговорить с "ДНР" и "ЛНР", передает со ссылкой на ТАСС.

Детали

По словам Путина, если Зеленский хочет начать восстановление отношений с РФ, Москва будет это приветствовать.

Для решения проблемы Донбасса руководству Украины нужно общаться с "ДНР" и "ЛНР", а уже потом с Россией, отметил Путин.

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Президент РФ добавил, что предложения о переносе контактной группы по Донбассу из Минска похожи на попытку уклониться от реального решения проблем.

Контекст

Зеленский во вторник в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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