Ивченко: из-за высоких коммунальных тарифов людям не хватает пенсии

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Из-За высоких тарифов на коммунальные услуги, пенсий, которые и так низкие, не хватает людям на проживание, считает народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко.

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"Пенсии не хватает - это точно. На сегодняшний день средняя пенсия - это чуть больше 3200 грн. Вот моя мама, например, получала больше 3200, а за трехкомнатную квартиру, где она проживала с отцом, которая у нее осталась, она платила 2400 грн. Это все коммуналки, платежи по уборке территории, вывоза мусора. И это означало, что ей оставалось 700 грн на проживанте", - рассказал Ивченко.

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Заметим, нардеп Вадим Ивченко ранее сообщил, что монобольшинство "провалило" голосование за постановление о снижении тарифов для населения.

"Монобольшинство и "слуги народа" дали всего 70 голосов, а вся оппозиция - имеющиеся депутаты - проголосовали за постановление о снижении для людей тарифов на электричество, возвращение льготного тарифа тем, кто использует до 100 киловатт. (...) Мы предложили не начислять людям за транспортировку газа, если они не пользуются газом. Это была наша законодательная инициатива. И Рада не поддержала это: монобольшинство и "слуги народа" - отказались снижать тарифы украинцам", - рассказал Ивченко.