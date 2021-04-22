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Верещук призвала политиков не заниматься алармизмом в вопросах российской агрессии

Верещук призвала политиков не заниматься алармизмом в вопросах российской агрессии

Ирина Верещук

КИӤВ. 22 апреля. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности й обороны, народний депутат от фракциӥ "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов заявила, что оценку агрессии РФ должны давать специалисты, а не политики, огульно пугая людей, передает УНН.

Цитата:

"Нужно четко понимать и каждый должен делать свою работу. Должны следить эксперты, аналитики. У нас в армии есть специальные подразделения, департаменты в СБУ, которые должны делать это профессионально, а вот политики, должны наоборот успокаивать общество и точно не нагнетать настроения алармизмом (паникерством - ред) рассказывая о том, что вот Путин широкомасштабно уже форсирует Днепр", - заявила она.

Дополнение

Ранее Верещук призвала не прибегать к публичным обсуждениям российской агресиӥ тем, кто в этом ничего не понимает. Также нардеп считает неуместными публичные обсуждения возможных сценариев развития событий.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, политика, нардепы, Слуга народа
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