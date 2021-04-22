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Нардеп рассказал, как изменилась украинская армия с 2014 года

Нардеп рассказал, как изменилась украинская армия с 2014 года

Вадим Ивченко

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Народный депутат Вадим Ивченко в эфире телеканала Украина 24 отметил, что Россия вряд ли в контексте обострения конфликта готова будет перейти к открытому наступлению, ведь украинская армия сильно изменилась с 2014 года, передает УНН.

Цитата:

"Армия, которая была в 2014 году и сейчас, - это другая армия. Мы входим в 30-ку лучших армий, у нас есть лучшее оборудование, у нас есть Джавелин, у нас есть подготовка, мы проходили обучение. Поэтому не так легко, как Путин хотел бы, начинать какие-то военные действия на территории Украины", - считает нардеп.

Детали

Отдельно Вадим Ивченко отметил, что процесс перехода в соответствие со стандартами НАТО необходимо продолжать.

"Законодательство нужно подгонять под стандарты НАТО, давать приоритет на оборонный заказ, поскольку это национальный интерес, именно предприятиям, которык 100% в украинской собственности", - отметил он.

Дополнение

Ранее народный депутат Вадим Ивченко отметил, что заявления власти о вступлении Украины в НАТО - это дипломатические методы заручиться поддержкой стран евроатлантического альянса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Батькивщина, ВСУ, армия Украины, нардепы
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