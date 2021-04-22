Шмыгаль дал две недели на финансовые вопросы для создания лаборатории по разработке вакцин

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил определить пути финансирования для создания в Украине современной лаборатории по разработке вакцин, передает УНН со ссылкой на сообщение Кабмина.

Необходимость создания собственной лаборатории в Украине продемонстрировала ситуация с дефицитом вакцин против COVID-19 в мире, подчеркнул Шмыгаль. И поручил КМУ проработать вопрос инфраструктуры и определить пути финансирования для создания в Украине лаборатории высокого уровня в течение двух недель.

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"Сегодня весь мир стоит в очереди за вакциной, и очевидным становится факт, что Украине необходимо иметь собственную базу для разработки вакцин. Это стратегический вопрос, поскольку строительство современной инфраструктуры по мировым образцам позволит нам восстановить научный потенциал и разрабатывать препараты для защиты от различных болезней", - отметил Шмыгаль.

Детали

В свою очередь заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что одним из вариантов, который рассматривает Минздрав, является создание лаборатории на базе Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского.

"Параллельно есть план создать в институте открытое научное пространство, которое будет объединять всех ученых для проведения исследований", - сказал Ляшко.

Отметим, что на совещании также присутствовали ведущие украинские ученые, в том числе задействованные в разработке кандидатов в вакцины от COVID-19: заведующий отделом Института микробиологии и вирусологии им. Заболотного НАН Украины Николай Спивак, председатель правления ЧАО "НПК "Диапроф-Мед" Александр Шевчук, директор Института биологии клетки НАН Украины Андрей Сибирный, директор Института биохимии им. Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко и другие.

Что было раньше

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав планирует восстанавливать производство всех вакцин в Украине. Необходимость этого стала очевидной в связи с ситуацией, когда многие страны в условиях дефицита стали ограничивать экспорт вакцин от COVID-19 в интересах собственного населения.

Напомним, эксперты также считают, что вопрос внутреннего производства вакцин важен в контексте национальной биобезопасности и имеет определенные экономические выгоды.

Напомним

Привитые украинским кандидатом на вакцины от COVID-19 лабораторные животные все еще имеют стойкий иммунитет семь месяцев после прививки. Это означает, что потенциальная украинская вакцина, разработанная учеными "Диапроф-Мед", может давать длительный иммунный ответ и высокую эффективность защиты от COVID-19.