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Шмыгаль дал две недели на финансовые вопросы для создания лаборатории по разработке вакцин

Шмыгаль дал две недели на финансовые вопросы для создания лаборатории по разработке вакцин

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил определить пути финансирования для создания в Украине современной лаборатории по разработке вакцин, передает УНН со ссылкой на сообщение Кабмина.

Необходимость создания собственной лаборатории в Украине продемонстрировала ситуация с дефицитом вакцин против COVID-19 в мире, подчеркнул Шмыгаль. И поручил КМУ проработать вопрос инфраструктуры и определить пути финансирования для создания в Украине лаборатории высокого уровня в течение двух недель.

Цитата

"Сегодня весь мир стоит в очереди за вакциной, и очевидным становится факт, что Украине необходимо иметь собственную базу для разработки вакцин. Это стратегический вопрос, поскольку строительство современной инфраструктуры по мировым образцам позволит нам восстановить научный потенциал и разрабатывать препараты для защиты от различных болезней", - отметил Шмыгаль.

Детали

В свою очередь заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что одним из вариантов, который рассматривает Минздрав, является создание лаборатории на базе Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского.

"Параллельно есть план создать в институте открытое научное пространство, которое будет объединять всех ученых для проведения исследований", - сказал Ляшко.

Отметим, что на совещании также присутствовали ведущие украинские ученые, в том числе задействованные в разработке кандидатов в вакцины от COVID-19: заведующий отделом Института микробиологии и вирусологии им. Заболотного НАН Украины Николай Спивак, председатель правления ЧАО "НПК "Диапроф-Мед" Александр Шевчук, директор Института биологии клетки НАН Украины Андрей Сибирный, директор Института биохимии им. Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко и другие.

Что было раньше

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав планирует восстанавливать производство всех вакцин в Украине. Необходимость этого стала очевидной в связи с ситуацией, когда многие страны в условиях дефицита стали ограничивать экспорт вакцин от COVID-19 в интересах собственного населения.

Напомним, эксперты также считают, что вопрос внутреннего производства вакцин важен в контексте национальной биобезопасности и имеет определенные экономические выгоды.

Напомним

Привитые украинским кандидатом на вакцины от COVID-19 лабораторные животные все еще имеют стойкий иммунитет семь месяцев после прививки. Это означает, что потенциальная украинская вакцина, разработанная учеными "Диапроф-Мед", может давать длительный иммунный ответ и высокую эффективность защиты от COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, вакцина, Коронавирус
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