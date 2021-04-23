Будущая кандидатура главы миссии Украины при НАТО согласована из Зеленским

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Будущая кандидатура главы миссии Украины при НАТО согласована Президентом Владимиром Зеленским. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире программы “Народ против” с Наташей Влащенко, передает корреспондент УНН.

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“Будущая кандидатура главы миссии при НАТО согласована Президентом Украины. После того, как эта кандидатура пройдет соответствующие процедуры clearence (речь идет об уровне доступа — ред.) В штаб-квартире НАТО — безусловно, Президент Украины подпишет указ и вы узнаете об этой кандидатуре ”, - сказал Жовква.

Детали

Как отметил замглавы ОПГ, это будет “достойный, высокопрофессиональный дипломат”.

Справка

В последнее главой миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко. В августе 2019 егоназначили министром иностранных дел Украины.

До сих пор миссию возглавляет и.о. Главы — Георгий Толкачев.