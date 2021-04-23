Это большая дипломатическая победа наших партнеров и Украины - Ивченко об отводе войск РФ

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Отвод войск Российской Федерации от границ Украины является большой дипломатической победой украинских международных партнеров и самой Украины, рассказал в эфире телеканала "Прямой" народный депутат Вадим Ивченко, передает УНН.

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"Это большая дипломатическая победа наших партнеров, Украины в частности, что все же с различных дипломатических каналов мы смогли дожать Путина, чтобы он не переходил красную линию, остановился, и, скажем так, отошел", - считает народный депутат.

Детали

Вадим Ивченко также подчеркнул, что важно понимать до конца причины и мотивы российской власти: какие договоренности могли стать результатом.

"Нужно понимать, какой мотив был у Путина для того, чтобы отойти. Я не думаю, что он испугался: страна, которая имеет ядерное оружие, ничего не боится", - говорит нардеп.

Дополнение

Министр обороны РФ Шойгу отдал приказ с 23 апреля отвести российские войска от границы с Украиной.

Украина приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию об отводе российских войск от границы с Украиной.