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Раду снова хотят созвать на внеочередное заседание: собирают подписи

Раду снова хотят созвать на внеочередное заседание: собирают подписи

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Верховной Раде начался сбор подписей за проведение внеочередного заседания. В предложенной повестке дня вопросы изменений в Бюджет-2021 на суды, изменений в УПК Украины относительно заочного расследования, представленный после вето Президентом законопроект о доступе защитника к подзащитному, относительно рекламы электронных сигарет. Об этом сообщил представитель фракции "Слуга народа", нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Коллеги инициируют внеочередное заседание ВРУ на следующей неделе для рассмотрения и принятия вышеупомянутых законопроектов. Начался сбор подписей депутатов", - сообщил Качура в Telegram-канале.

Детали

В общем перечень вопросов выглядит так:

  1. Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами №5304
  2. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков №4236
  3. Проект Закона о финансовых услугах и финансовых компаниях №5065
  4. Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой №5104
  5. Проект Закона об основах молодежной политики №3718
  6. Предложения Президента к Закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи №2063
  7. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы №3985
  8. Проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования №2164
  9. Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны №3935
  10. Проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования №5246
  11. Проект Закона о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" №5175
  12. Проект Закона о внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах №4212
  13. Проект Закона об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель №5202

Дополнение

Парламент собирается на внеочередное заседание из-за того, что фактически работа ВР до сих пор заблокирована земельными вопросами.

Источник: УНН
Теги: ВР, Слуга народа
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