Верещук Комитет Совета согласовал государственный оборонный заказ

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сегодня, 23 апреля, комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал государственный оборонный заказ для ВСУ. Об этом в своем Facebook написала член комитета, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.

Комитет согласовал ГОЗ за два дня, уточнила депутат.

“Армия будет вовремя обеспечена всем необходимым. Все хорошо, что хорошо кончается”, — уточнила она.

Детали

Теперь комитет должен разобраться, в результате каких и чьих действий была задержанна подача ГОЗ на согласование, продолжила Верещук.

“Такое безответственное отношение больше никогда не должно повториться. Все, что касается жизнеобеспечения Армии, должно быть абсолютным приоритетом”, — резюмировала она.

Дополнение

Ранее Верещук рассказала о трансформации украинской армии.