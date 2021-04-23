В России уверены, что достроят "Северный поток - 2" в 2021 году

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Газопровод "Северный поток - 2" будет достроен в 2021 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Вопрос о более конкретных сроках завершения проекта вице-премьер адресовал оператору проекта - компании Nord Stream 2 AG, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

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"В этом году это будет, но точную дату лучше сами строители скажут", - сказал он, отвечая на вопрос, какие шансы достроить "Северный поток - 2" летом 2021 года.

Детали

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ 15 апреля сообщил, что Россия этим летом может достроить газопровод "Северный поток - 2" и пускать первый газ в сторону Германии.

Дополнение

1 апреля оператор строительства - компания Nord Stream 2 AG - сообщила, что газопровод готов на 95 процентов. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей длины газопровода.

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Газопровод "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, по которой проект начали оставлять европейские компании. Кроме США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.