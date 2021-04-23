﻿ООН про отвод российских войск от границ Украины: мы приветствуем любые шаги, которые помогут снизить напряженность

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В ООН приветствуем любые шаги, которые помогут снизить напряженность. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя заявление России об отводе войск от украинской границы, передает кореспондент УНН.

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«Мы приветствуем любые шаги, которые помогут снизить напряженность в этой области. Мы выразили озабоченность по этому поводу после ряда событий, которые привели к обострению напряженности. Я думаю, что любой шаг, который снизит напряженность, как мы ожидаем, будет приветствоваться», - заявил Дюжаррик.

Контекст

Минобороны России в четверг заявило, что начало перебрасывать войска от границы с Украиной в "места их постоянной дислокации".



При этом Украина считает положительным факт отвода российских войск от своих границ, но этот шаг “не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом”.