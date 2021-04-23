Резников: Путин официально признал "ЛНР" и "ДНР" и фактически вывел Россию из Минских соглашений

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин официально признал “ЛНР” и “ДНР”, что фактически означает выход России из Минских соглашений. Такое мнение высказал вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы “Свобода слова” с Савиком Шустером, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы с вами услышали официальное признание двух квази-образований оккупационных режимов с соответствующими аббревиатурами „ЛНР“ и „ДНР“. Это по сути выход из Минских соглашений, так как в Минских соглашениях нет такого понятия. Есть ОРДЛО Украины, то есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей. К тому моменту все представители РФ в переговорах всегда говорили, что это Украина. Как только президент Путин назвал те две группировки, он их признал. Это означает, что только что услышали заявление о выходе из Минских соглашений со стороны России”, — сказал Резников.

По его словам, заявление Путина необходимо проанализировать в нормандском формате и ОБСЕ.

Резников также отметил, что по международному праву официальные заявления от имени государства могут быть от Президента, премьер-министра и министра иностранных дел.

Что было раньше

Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, а по Донбасса посоветовал сначала поговорить с “ДНР” и “ЛНР”.

Контекст

20 апреля Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться “в любой точке” Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин 22 апреля отказался от встречи на Донбассе, заявив в ответ о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время — в Москве, а по Донбасса посоветовал сначала поговорить с “ДНР” и “ЛНР”. По словам Путина, если Зеленский хочет начать восстановление отношений с РФ, Москва будет это приветствовать.

После этого в Офисе Президента сообщили УНН, что Президент Украины Владимир Зеленский ответит на заявление российского лидера Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

На фоне таких заявлений главари “ДНР” и “ЛНР” тоже пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров накануне отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович. “Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми „ЛНР“ и „ДНР“ не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме” фантастика на втором этаже“, — сказал он в эфире телеканала “Украина 24”.