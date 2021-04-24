Военное руководство США внимательно наблюдает за отводом войск РФ от украинских границ

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Военное руководство США наблюдает за отводом войск Российской Федерации от границы Украины и аннексированного Крыма. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова анонимного высокопоставленного Пентагона, передает УНН.

Цитата

“Еще рано, чтобы окончательно говорить, какие силы отводит (Россия. — ред.) и какую технику оставляет”, — цитирует источник Reuters.

Отмечается, что только сообщение Кремля об отводе войск “недостаточно, чтобы обеспечить комфорт”. “Но я могу сказать вам, что мы наблюдаем очень, очень внимательно”, — заявил источник.

Что было раньше

В четверг, 23 апреля, Россия заявила, что начала переброску войск от границы с Украиной в “места их постоянной дислокации”.

Контекст

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить “проверочные мероприятия” в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

“Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мною принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах”, — сказал Шойгу в четверг в оккупированном украинском Крыму на совещании об итогах действий войск ЮВО и НДС в ходе внезапных проверок.