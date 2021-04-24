В Госдуме РФ считают, что к концу 2021 года количество принудительно паспортизованных на Донбассе увеличится почти вдвое

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Количество жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые принудительно получили российские паспорта, до конца 2021 года может увеличиться почти вдвое - до 1 млн человек. Об этом российскому государственному информагентству "ТАСС" рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает УНН.

Цитата

“На сегодняшний день гражданами РФ, проживающими на территории Донбасса, является 538 тыс. человек, — сказал собеседник агентства. — По прогнозам, которые сегодня существуют, и с тех заявлений, которые сегодня есть, до конца текущего года в 1 млн жителей Донбасса станут гражданами РФ”.

По мнению российского парламентария, на оккупированных территориях “фиксируются всплески интереса к получению российского гражданства”.

Что предшествовало

Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала факты внедрения законодательства, очень похожего на российское, на временно оккупированной территории Донбасса.

Контекст

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ “Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке”.