В Госдуме РФ считают, что к концу 2021 года количество принудительно паспортизованных на Донбассе увеличится почти вдвое
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Количество жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые принудительно получили российские паспорта, до конца 2021 года может увеличиться почти вдвое - до 1 млн человек. Об этом российскому государственному информагентству "ТАСС" рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает УНН.
Цитата
“На сегодняшний день гражданами РФ, проживающими на территории Донбасса, является 538 тыс. человек, — сказал собеседник агентства. — По прогнозам, которые сегодня существуют, и с тех заявлений, которые сегодня есть, до конца текущего года в 1 млн жителей Донбасса станут гражданами РФ”.
По мнению российского парламентария, на оккупированных территориях “фиксируются всплески интереса к получению российского гражданства”.
Что предшествовало
Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала факты внедрения законодательства, очень похожего на российское, на временно оккупированной территории Донбасса.
Контекст
Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ “Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке”.
Как сообщал ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, только в оккупированном Донбассе и в Крыму принудительная русский паспортизация коснулась ли 90% населения.
Кроме того, ранее в этом году стало известно, что Россия намерена привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью 2021 года жителей неподконтрольных Украины районов Донбасса с российскими паспортами.
Отметим также, что государство-оккупант уже использовала подобную практику в 2020 году, когда в РФ прошло голосование по вопросу изменений в Конституцию России.
Тогда оккупационная администрация РФ организовала “голосования” о внесении изменений в Конституцию на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республики Крым и города Севастополь.