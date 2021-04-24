Одесская область вышла из "красной" зоны карантина

КИЕВ. 24 апреля. УНН. С 25 апреля Одесская область выходит из "красной" зоны карантина. На территории региона будет установлен "желтый" уровень эпидемиологической опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.

Так, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Цитата:

"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области, и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровеня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов.

Что было раньше

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что со дня на день Киев будет выходить из красного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,017 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 апреля, - 12 700, что является падением со вчерашнего показателя. Летальных случаев за сутки - 392.