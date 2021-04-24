Неделя работы КПВВ: боевики блокируют 5 пунктов пропуска, в Станице Луганской увеличился пассажиропоток

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики оставляют полностью заблокированными пять дорожных коридоров. В то же время, на КПВВ "Станица Луганская" пассажиропоток, по сравнению с предыдущей неделей, увеличился на 10%, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

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"По распоряжению командующего Объединенных сил на линии разграничения все КПВВ ежедневно, с 8.00 до 16.00, открыты для пропуска. В то же время, фактический пропуск осуществлялся только в двух из них. Российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда -выезд "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка", - говорится в сообщении.

Детали

Движение дорожным коридором до контрольного пункта "Новотроицкое" оккупанты открывают только дважды в неделю. При этом российские наемники препятствуют свободному перемещению людей, существенно ограничивая пассажиропоток.

Так, из КПВВ последовали 179 граждан и 24 транспортных средства в сторону временно оккупированной части Донецкой области, а 255 граждан и 44 транспортных средств - в направлении контролируемой территории.

Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская". Пассажиропоток там, по сравнению с предыдущей неделей, увеличился на 10%. В общем военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили на временно оккупированную территорию 6581 человека, на контролируемую территорию - 6496 человек.

Дополнительно

Кроме того, пророссийские боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины 22 гражданина. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

Карантинные ограничения

В ГПСУ напоминают, что для дальнейшего предотвращения распространения COVID-19 правительством ужесточены условия въезда в Украину. Поэтому, в соответствии с приказом командующего Объединенных сил, в контрольных пунктах продлено действие карантина. Обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывания в КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.

Без самоизоляции будут пропускаться граждане Украины, готовые осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома". В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.

Дополнение

Руководитель гуманитарной подгруппы ТКГ, народный депутат Украины Галина Третьякова заявила, что украинская сторона готова в любой день открывать КПВВ на Донбассе, но российская сторона в ТКГ блокирует работу пропускных пунктов по "субъективным причинам".