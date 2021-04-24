ООС: боевики четыре раза обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"Российско-оккупационные войска и в дальнейшем игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала этих суток было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.

Детали

В частности, неподалеку населенных пунктов Троицкое и Лебединское российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций наших защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты вели огонь в сторону позиций наших защитников из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Пески противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Как отметили в штабе, боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 81 взрывоопасный предмет.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

23 апреля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня.