Турецкий МИД назвал популистским признание Байденом геноцида армян

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Турция отвергает заявление американской администрации о том, что гибель армян в 1915 году является геноцидом. Об этом в Twitter написал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает УНН.

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“Никто не сможет научить нас чему-то по нашему собственному прошлому. Политический оппортунизм — величайшая измена мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это утверждение, основанное исключительно на популизме”, — написал Чавушоглу.

Контекст

О намерении признать геноцид армян президент США Джозеф Байден заявил 23 апреля во время разговора с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Официальное заявление американский президент сделал 24 апреля — в День памяти жертв геноцида.

Справка

Во время Первой мировой войны в Османской империи, по разным оценкам, погибли от 700 тыс. до 1,5 млн проживали на территории страны армян. Турция, выступая правопреемником империи, утверждает, что убийства армян ни были целенаправленным уничтожением.

Геноцидом эти события признаны в Германии, Польше, Франции, Швеции и ряде других стран. В Украине нет официального признания геноцида. Но, несмотря на отсутствие официального признания, в Украине проводится множество мероприятий, направленных на распространение темы Геноцида.

Что предшествовало

В США нижняя палата конгресса признала геноцид армян в октябре 2019 года. “За” высказались 405 человек, “против” — 11. Турецкий МИД тогда раскритиковал решение палаты представителей.