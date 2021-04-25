Путин и Байден могут встретиться в июне, "даже есть конкретные даты"

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может произойти в июне, но принятие окончательного решения будет зависеть от многих факторов. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия-1", передает УНН.

Ушаков сообщил, что с американской стороны о намерении провести встречу лидеров "сигналы есть, конечно". Однако, по его словам, на рабочем уровне обсуждение саммита пока не идет.

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"Пока еще нет (обсуждения на рабочем уровне), но сигнал получен, рассмотрим", - сказал помощник президента РФ.

"В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", - подчеркнул он.

Детали

Ушаков при этом уточнил, что в качестве возможного срока встречи Путина и Байдена "называют июнь, даже есть конкретные даты". Он не стал называть эти даты, повторив лишь, что речь идет об июне.

Напомним

Путин и Байден провели 13 апреля разговор по телефону. По свидетельству пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Впоследствии американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.