В ПЦУ рассказали, как возвращают "украденные" Россией традиции

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью Радио Свобода рассказал, как ПЦУ работает над унификацией церковных традиций и возвращает "украденные", по его словам, Россией, передает УНН.

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Комментируя вопрос о том, что в таких вещах, как богослужебное пение, внешний вид иерархов и т.д., "заметно, что все базируется именно на московской традиции", глава ПЦУ ответил: "Не все базируется. Почему? Если говорить о русской традиции, то это в определенной степени является украинская традиция, которая была забрана в свое время из Киева".

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"Сейчас мы работаем над тем, чтобы унифицировать и пение. У нас есть специалисты, которые занимаются разработкой богослужебных книг, чтобы все унифицировать. Но на это нужно время", - сказал Епифаний.

"Это касается и богослужебной одежды. Если вы сейчас посмотрите, то большинство духовенства все же постепенно самостоятельно меняет. Мы не заставляем. Потому силой никогда не привьешь любовь к чему-то. И священнослужители должны постепенно самостоятельно прийти к осознанию. И я вижу, что этот процесс достаточно интенсивно сейчас развивается. Нужно только время", - добавил он.

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При этом предстоятель ПЦУ еще раз подчеркнул: "Если говорить о русских традициях, то надо знать еще и историю, это в свое время были украдены украинские добрые традиции. Поэтому я думаю, что со временем украинская церковь будет больше меняться, реформироваться и делать все для того, чтобы быть духовно полезной каждому украинцу".

Добавим

В Российской православной церкви, которая долгое время существовала как неканоническая, в расколе с мировым православием и в отрыве от него, значительная часть богослужебных практик отдалилась от первоначальных греческих. Когда в 17-м веке в РПЦ начали возвращать традиции греческого образца, их заимствовали в Киевской митрополии Вселенского патриархата, где старые церковные практики были сохранены. Вскоре РПЦ аннексировала Киевскую митрополию, самовольно переподчинив ее Москве. С тех пор на территории России и Украины действовала единая церковная организация и общие богослужебные практики; при этом некоторые из таких практик украинской церкви были фактически потеряны.