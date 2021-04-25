В Украине на майские праздники не будут менять модель карантина
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
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“Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачило рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность: на этой неделе с ”красной“ зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей”, - сообщил Шмыгаль.
Добавим
По словам премьера, чтобы мягко пройти период майских праздников, обсудил на этой неделе вопрос соблюдения карантина с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.
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“Еще раз призываем украинцев проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники. Соблюдение каждым из нас простых противоэпидемических мероприятий может уберечь жизнь и здоровье сотен людей”, — резюмировал он.
Что было ранее
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений было продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.
21 апреля Кабинет министров Украины продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, и соответственно карантина, впервые введенного в марте прошлого года на фоне объявления пандемии коронавирусной болезни COVID-19.