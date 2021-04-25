Открыл дверь российской дезинформации: оппозиция в Чехии раскритиковала заявление Земана о взрыве в Врбетице

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Чешские политики комментируют выступление президента Чехии Милоша Земана, которое было посвящено делу о взрыве военного склада в Врбетице, как предполагается, российскими агентами. По словам ряда оппозиционеров, своей речью Земан открыл дверь российской дезинформационной кампании и подиграл противнику. По их словам, он подверг сомнению уже известные данные и работу чешских спецслужб, а также соврал в пользу российской стороны, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Детали

Как отметил глава Сената Милош Выстрчил, президент раскрыл общественности данные из текущего расследования, поставив его под угрозу. Вице-премьер Ян Гамачек констатировал, что руководство страны действует сообща. Комментируя высказывание Земана, что ему симпатичен Гамачек, вице-премьер заявил, что ему также симпатичен президент, и потому он не хотел бы его критиковать.

Глава гражданских демократов Петр Фиала отметил, что не заметил ничего особенного в речи президента. Лидер христианских демократов Мариан Юречка указал, что ожидал более быстрой реакции со стороны главнокомандующего.

Председатель SPD Томио Окамура высказал мнение, что президент говорит тем же языком, что его партия, и подтвердил, что на основании косвенных доказательств нельзя начать уголовное преследование. Депутат Компартии Иржи Долейш сказал, что ожидал от президента осторожной речи, учитывая, что ведется следствие.

Контекст

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли двое человек. В связи с этим Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны заподозрили в работе на спецслужбы.

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В Москве обвинения отвергли и назвали их абсурдными. Москва объявила персонами нон-грата и выслали из страны 20 чешских дипломатов.

В Чехии признали ответ России чрезмерной и заявили, что сократят состав российского посольства в Праге численности состава чешского диппредставительства в Москве. Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, Чехию должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства. Им дали срок до конца мая. МИД России в ответ потребовал сократить численный состав посольства Чехии в Москве.