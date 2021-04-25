Максим Степанов: "Моя главная цель - чтобы в графе летальных случаев от COVID был ноль"

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министерство здравоохранения будет настаивать на выделении дополнительных средств для закупки вакцин против COVID-19. И неважно, откуда их брать, потому что это - жизнь украинцев. Так глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Интер" ответил на обвинения министра финансов Сергея Марченко в том, что Минздрав хочет забюджетировать дополнительные ресурсы, передает УНН.

В этом году Украине нужно не менее 15,1 млрд грн. 4 млрд грн уже выделены, сейчас дополнительно сделано перераспределение еще 6,5 млрд грн из бюджета Минздрава.

“Моя главная цель — чтобы в графе летальных случаев от COVID был ноль. И если на это нужны средства, безразлично, откуда их надо забирать, потому что это жизнь и здоровье людей. Мы будем обращаться к дополнительным суммам средств, ведь нам надо заключать контракты на 2022 год. Сейчас об этом никто не говорит, но вакцинировать людей надо будет и в 2022 году. И мы найдем эти средства”, — сказал Максим Степанов.

Министр напомнил, что на сегодня отклонения в сроках поставки вакцин — это общемировая практика.

“Согласно нашим подписанным и проплаченным контрактам, мы должны были уже получить 3,9 миллиона доз вакцин — это без инициативы COVAX. Если добавить сюда COVAX, от которой мы должны были получать поставки с середины февраля, то сегодня уже было бы по меньшей мере 5,5 миллиона доз вакцин в нашей стране”, — отметил Максим Степанов.

Министр добавил, что от компании Sinovac есть подтверждение на отгрузку 500 тыс. доз вакцины до 30 апреля, а еще 1 млн доз — в течение мая. По инициативе COVAX Украина должна получить 1,4 млн доз также в течение мая.