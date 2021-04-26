SIPRI: Украина за год увеличила военные расходы на около 10%

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Военные расходы Украины достигли 5,92 млрд долл. и выросли за год на 10,6%. Такие данные представлены в ежегодном докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 26 апреля, передает УНН.

Детали

Согласно данным SIPRI, в 2019 году военные расходы Украины составляли 5 419 млн долл., а уже в 2020-м - 5 995 млн долл. За 2020 год на данный момент они составляют 5 924 млн долл.

В гривне расходы составляют соответсвенно 140 003 млн грн в 2019 году и 159 788 млн грн в 2020 году. А в процентах от ВВП - 3,5% и 4,1%, по подсчетам экспертов.

Дополнение

На 2020 год на безопасность и оборону, согласно проекту бюджета, должно былои выделяться 5,45% от прогнозируемого ВВП - это 245,8 млрд грн. Из которых 3% ВВП, это 136 млрд грн, выделялось на оборону.

Уже в 2021 года расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны должны быть предусмотрены в размере не менее 5,93% от ВВП для сектора безопасности и обороны, при этом финансовое обеспечение потребностей сектора безопасности и обороны должны были быть предусмотрены в размере не менее 267,25 млрд грн.