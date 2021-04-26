Президент призвал пересмотреть "Минск", усилить роль США, Великобритании и Канады в урегулировании конфликта

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал пересмотреть Минские соглашения, направленные на установление мира на Донбассе, с усилением дипломатической роли США, Великобритании и Канады в прекращении конфликта. Об этом Глава государства рассказал в интервью Financial Times, передает УНН.

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“Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до меня... Минский процесс в данной ситуации должен быть более гибким. Он должен служить целям сегодняшнего дня, а не прошлого”, — заявил Президент.

Детали

Заявления Зеленского прозвучали на следующий день после того, как Россия начала отвод сил от восточной границы Украины и на временно окупированном Крымском полуострове. За последние недели Москва сосредоточила в регионе около 110 000 военнослужащих, что обеспокоило Киев и его западных союзников возможным военным наступлением Кремля.

Зеленский приветствовал частичный вывод войск, назвав деэскалацию “маленькой победой” Киева и его союзников.

По его словам, это был “шаг в сторону от эмоционального состояния, к какому-то прагматическому решению, которое мы ожидаем здесь для региона Донбасса”.

Но он предупредил, что ситуация остается опасной.

Как отмечает Financial Times, аналитики и дипломаты говорят, что демонстрация военной силы России у границ Украины могла быть попыткой запугать Киев и заставить его пойти на уступки. Зеленский говорит, что пришло время изменить дипломатический подход и повысить роль Вашингтона.

“Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-нибудь другой формат. Скорость имеет значение. Скорость этого процесса имеет значение, потому что мы теряем людей каждый день”, — отмечает Глава государства.

По его словам, на переговоры об отводе войск на коротком участке 400-километровой линии соприкосновения между украинскими и поддерживаемыми Россией силами потребовалось два года, а на выполнение Минских соглашений потребуется целая жизнь.

Президент призвал к “расширению и дополнению” нормандской группы, заявив, что не только США должны перезагрузить группу, и что Великобритания и Канада также должны участвовать.

Напомним

На прошлой неделе в формате видеоконференции состоялась встреча советников глав государств “нормандской четверки”: Украины, Германии, Франции и России, где все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Контекст

Переговоры состоятся после того, как лидеры Украины, Франции и Германии призвали Россию прекратить наращивание войск вблизи границы Украины и в оккупированном Крыму на фоне беспокойства относительно намерений Москвы.

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.