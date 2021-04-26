Зеленский ответил на призыв Путина: не собираюсь разговаривать с террористами

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе посоветовал Президенту Украины Владимиру Зеленскому по Донбассу поговорить с главарями "ДНР" и "ЛНР". Глава государства ответил, что не будет говорить с террористами. Об этом он рассказал в интервью Financial Times, передает УНН.

Детали

Украинский президент заявил, что хочет провести собственную двустороннюю встречу с Путиным, добавив, что "нас волнует не место проведения, а содержание".

Но он сказал, что не согласился бы с требованием российского лидера сначала провести переговоры с лидерами боевиков на Донбассе.

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - пояснил он.

Контекст

Зеленский в минувший вторник в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

В ответ президент РФ Владимир Путин отказался от встречи на Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время - в Москве, а по Донбассу посоветовал сначала поговорить с "ДНР" и "ЛНР".

После этого в Офисе Президента УНН сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский ответит на заявление российского лидера Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

На фоне таких заявлений главари "ДНР" и "ЛНР" и себе пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров накануне отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович. "Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".