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Законопроект о местном референдуме направят в Венецианскую комиссию

Законопроект о местном референдуме направят в Венецианскую комиссию

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Верховная Рада планирует направить законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию для получения заключения. Об этом заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Завершилось всеукраинское обсуждение законопроекта о местном самоуправлении (о местном референдуме — ред.), он сейчас находится на юридической вычитке, на соответствующих правках. Мы учитываем целый ряд тех замечаний и предложений, которые прислали нам во время всеукраинского обсуждения. Я очень благодарен всем, кто принял участие, в том числе представителям политических сил, которые находятся в парламенте... После представления в Верховную Раду мы обратимся к спикеру парламента с просьбой направить его на рассмотрение Венецианской комиссии для предоставления соответствующего заключения”, — сказал Стефанчук.

Детали

Ранее в Раде была создана Рабочая группа по разработке проектов законов по вопросам народовластия.

По результатам заседаний этой Рабочей группы, участниками был принят очередной законопроект в сфере народовластия и прямой демократии — проект Закона о местном референдуме.

В конце марта этот законопроект был обнародован и вынесен для общественного обсуждения.

Справка

26 января парламентарии приняли в целом законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о народовластии через всеукраинский референдум 8 апреля.

Ранее Стефанчук сообщал, что вопрос о вступлении Украины в ЕС и НАТО, а также о проведении выборов на временно оккупированной Донбассе могут на определенном этапе быть вынесены на всеукраинский референдум.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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