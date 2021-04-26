Кулеба предложил Чехии направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил чешскому коллеге направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины сообщил в Twitter, передает УНН.

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“Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кулханеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, усиление дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями”, — написал министр.

Справка

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли двое человек. В связи с этим Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны заподозрили в работе на спецслужбы.

В Москве обвинения отвергли и назвали их абсурдными. Москва объявила персонами нон-грата и выслали из страны 20 чешских дипломатов.



В Чехии признали ответ России чрезмерным и заявили, что сократят состав российского посольства в Праге до численности состава чешского диппредставительства в Москве. Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, Чехию должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства. Им дали срок до конца мая. МИД России в ответ потребовал сократить численный состав посольства Чехии в Москве.