В сеть попали данные, что ВС Ирана сразу знали о сбивании украинского самолета: Тегеран отреагировал

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу, в котором признал, что иранские военные сразу знали о том, что самолет “Международных авиалиний Украины” был сбит. Сам разговор был частью проекта, документирующего работу нынешнего правительства в Тегеране и не был предназначен дя прессы, пишет УНН со ссылкой на СМИ, получивши его содержание, в частности The New York Times.

Детали

Копию записи получили журналисты телеканала Iran International, штаб-квартира которого расположена в британской столице. Впоследствии они поделились этой копией и с The New York Times.

В ходе разговора Зариф упомянул и об катастрофе самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины”. По его словам, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сразу знал о том, что самолет сбили, хоть официально власти признали это только через три дня.

Вскоре после катастрофы, глава иранского МИД присутствовал на небольшом заседании Совета национальной безопасности исламской республики с двумя высшими военными командирами и сказал им, что мир требует объяснений. По его словам, командиры набросились на него и потребовали написать твит, что новость об атаке Ирана на самолет “не соответствует действительности”.

Зариф вспоминал, что обратился к командирам с просьбой сказать ему, правда ли иранская ракета попала в украинский самолет, чтобы официальный Тегеран мог понять, как решить эту проблему, что он прокомментировал, согласно записи, словами: “Бог мой свидетель, они отреагировали на меня так, как если бы я отрицал существование Бога”.

Реакция официального Тегерана на запись

В понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде заявил, что разговор с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, выдержки из которого опубликовал ряд западных изданий, сопроводив аудиозаписью, не предназначался для СМИ.

“МИД не несет ответственность за публикацию этого звукового файла. Это интервью не было разговором со СМИ”, — сказал он. По словам дипломата, “на слова Зарифа нужно смотреть в целом, а не выборочно”. Он добавил, что “в этом файле глава МИД Ирана говорит о (генерале) Касеме Сулеймани с уважением”.

Справка

Рейс PS752 Тегеран — Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”.