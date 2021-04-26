Продолжается сбор подписей за исключение из фракции нардепа Шевченко: председатель партии "Слуга народа"

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Нардепы от “Слуги народа” сейчас собирают подписи за исключение из фракции Евгения Шевченко, который на прошлой неделе встречался с Александром Лукашенко. Об этом сказал председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко на брифинге по итогам заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

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“Относительно господина Шевченко продолжается сбор подписей за исключение из фракции. Я подписался „за“, и советую это всем коллегам делать, несмотря на ту дискуссию, которая сейчас публично идет во фракции, и определенные депутаты не поддерживают это решение — говорят, что он сам должен уйти. Я думаю, если человек просит чтобы его исключили — не надо обременять друг друга последующим сосуществованием. Нам не должно быть трудно это сделать”, — заявил председатель партии.

Что было раньше

22 апреля франкции партии “Слуга народа” провела онлайн-заседание, на котором, в частности заслушали объяснения депутата Евгения Шевченко по мотивам его поездки в Беларусь и встречи с Александром Лукашенко, а также обсудили ситуацию с празднованием дня рождения жены Николая Тищенко.



Депутаты, в частности, пришли к выводу, что дальнейшее участие депутата в составе фракции “Слуга народа” в парламенте решит голосования за сбор подписей.

Встреча Шевченко с Лукашенко

Евгений Шевченко на прошлой неделе провел личную встречу с Александром Лукашенко.



Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.



Народный депутат от “Слуга народа” Евгений Шевченко на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что 36% украинского населения хотели бы видеть Лукашенко своим президентом. Шевченко ожидает, что его выгонят из фракции.