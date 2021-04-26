Скандальная вечеринка во время локдауна: в "Слуге народа" рассказали, как еще могут наказать Тищенко

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко за шикарную вечеринку в отеле с нарушением противоэпидемических мероприятий могут отстранить от участия в принятии решений в Национальном совете общин. Об этом сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге по итогам заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

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"Он (Тищенко - ред.) еще является членом партии, он является членом руководящего органа партии - Национального совета общин. Я как глава партии обратился к политсовету нашей партии, который должен в мае первое крупное заседание проводить по рассмотрению этой ситуации и вынесению определенных политических мер, которые партия может применить к своему члену, в отношении члена руководящего органа, а там уже партия будет разбираться", - сказал Корниенко.

Детали

Он отметил, что не является членом политсовета, но, если его спросят, то сможет предложить определенные решения.

"У нас есть и определенные выговоры разного уровня, такой формат временного отстранения от участия в принятии решений. То есть временно, на время - на два-три месяца блокируется право голоса в этом органе", - отметил глава партии.

Что было раньше

22 апреля франкция партии "Слуга народа" провела онлайн-заседание, на котором, в частности, заслушали объяснения депутата Евгения Шевченко относительно мотивов его поездки в Беларусь и встречи с Александром Лукашенко, а также обсудили ситуацию с празднованием дня рождения жены Николая Тищенко.



Депутаты решили, что Николай Тищенко должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством. Окончательное решение относительно него определит Политический совет партии.

Вечеринка Тищенко

В начале прошлой недели в СМИ появилась информация о том, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил вечеринку для своей жены в отеле Fairmont.

После того, как в соцсетях распространили фото и видео с мероприятия, на котором гости явно не придерживались противоэпидемических ограничений, проверкой события занялись правоохранители.



Каждые пять минут салюта Тищенко стоили около тысячи долларов.



Тищенко заявил, что на дне рождении жены в Fairmont было чуть больше 20 человек и все сдавали тесты на COVID-19 за сутки.



Корниенко заявил, что лишать мандата нардепа Николая Тищенко за вечеринку во время карантина - видимо, не очень правильно. Это перевыборы и расходования средств. Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия считает, что Николай Тищенко должен взять на себя максимальное наказание, предусмотренное законом, за организованную им вечеринку.



