Зеленский ответил на обвинения Путина по поводу языка и церкви

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Украине люди свободно говорят на разных языках и ходят в ту церковь, в какую хотят. Об этом сегодня заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов касательно недавних высказываний Путина, передает корреспондент УНН.

Зеленский, отметил, что специально даст ответ на русском языке “чтоб было понятно, что у нас люди свободно говорят (исторически так сложилось) люди очень грамотные и говорят на разных языках”.

Цитата

“По поводу русского языка, и вопроса церквей, мне кажется я всегда говорил, что государство отдельно от церкви. Я никогда не пользовался главами церквей для того чтобы как-либо влиять на население с точки зрения поддержки электората и так далее. Поэтому они у нас абсолютно свободны — и люди свободны, и церкви, и у нас люди в какую церковь хотят, в такую и ходят, это правильно”, — сказал Президент.

Детали

Касательно вопроса языка, Зеленский сказал, что считает, что подобные заявления “это какое-то продолжение информационного нарратива по поводу ущемлений русскоговорящих людей”.

“Я не вижу никакой проблемы, но даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече (с Путиным — ред.), если она все-таки состоится, то пожалуйста — мы обсудим и эти проблемы”, — добавил он.

Дополнение

Ранее Путин заявил, что якобы “в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения”.



По его словам, речь идет о ряде проблем в двусторонних отношениях, “отношении к Русской православной церкви”, а так же “отношения к русскому языку”.

Что было ранее

Сегодня Зеленский сообщил журналистам, что поручил Офису Президента, в том числе руководителю ОП Андрею Ермаку, организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.



Президент Украины в минувший вторник в своем видеообращении предложил Путину встретиться “в любой точке” Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

В ответ президент РФ Владимир Путин отказался от встречи на Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время — в Москве, а по Донбассу посоветовал сначала поговорить с “ДНР” и “ЛНР”.



После этого в Офисе Президента УНН сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский ответит на заявление российского лидера Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.



На фоне таких заявлений главари “ДНР” и “ЛНР” и себе пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров накануне отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович. “Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми “ЛНР” и “ДНР” не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме “фантастика на втором этаже”, — сказал он в эфире телеканала “Украина 24”.