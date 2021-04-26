Пасхальная "тишина" на Донбассе на финальной стадии согласования - Президент

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Все стороны в Трехсторонний контактной группе согласовали введение "тишины" на Донбассе на Пасху - осталось согласовать это на бумаге. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сегодня сказал журналистам, передает корреспондент УНН.

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"Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы по безопасности, будет еще завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали, но - не согласовали только документальную формулировку этого согласия. Мы очень этого хотим, очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов и не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала", - сказал Президент.

Детали

На заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы на прошлой неделе все стороны согласились с тем, что надо выработать дополнительные механизмы по усилению режима прекращения огня.



Документ обсудит рабочая подгруппа с учетом предложений 27 апреля. Если подгруппа придет к положительному выводу, его обсудят еще раз в общей ТКГ 28 апреля, после чего примут.

По словам Главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, это - важный шаг к установлению мира на Донбассе.



