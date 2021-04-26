МАГАТЭ будет разговаривать только с Украиной о ядерных объектах на оккупированных территориях Донбасса и Крыма

КИЕВ. 26 апреля. УНН. МАГАТЭ будет разговаривать только с Украиной по всем ядерным объектам на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма, поскольку признает только суверенитет нашего государства над ними. Об этом заявил Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гроссе во время переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН со ссылкой на МИД.

По информации МИД, стороны обсудили применение гарантий МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на территории Украины, в частности на временно оккупированных территориях, в соответствии с соглашением между Украиной и Агентством.

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"Рафаэль Мариано Гроссе подтвердил четкую позицию: МАГАТЭ будет разговаривать только с Украиной по всем ядерным объектам на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма, поскольку признает только суверенитет нашего государства над ними", - говорится в сообщении.

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Собеседники отдельно обсудили возможности увеличения представительства Украины в Секретариате МАГАТЭ, с особым акцентом на обеспечении равных прав и возможностей мужчин и женщин.

Гендиректор МАГАТЭ также выразил заинтересованность в участии украинских исследовательниц и студенток в исследовательско-стажировочных программе МАГАТЭ им. Марии Склодовской-Кюри.

Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня и положительно отметили высокий уровень взаимодействия Украины и МАГАТЭ по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества: от преодоления пандемии COVID-19 в нашем государстве до лечения онкологических заболеваний.

Министр выразил благодарность МАГАТЭ за многолетнюю поддержку усилий правительства Украины по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы. Генеральный директор заверил, что Агентство будет продолжать это успешное сотрудничество и в дальнейшем.

Справка

Глава МАГАТЭ находится с рабочим визитом в Украине впервые за 10 лет. 26-27 апреля запланировано его участие в мероприятиях по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы, встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Премьер-министром Денисом Шмыгаелм, вицепремьер-министром Алексеем Резниковым и руководителями профильных учреждений и ведомств Украины в сфере ядерной энергетики.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) - международная межправительственная научно-техническая организация, в которую входят 172 государства.

Украина является членом Агентства с момента его создания в 1957 году. Девиз МАГАТЭ - "Атом для мира и развития". МАГАТЭ оказывает приоритетное внимание сотрудничеству с Украиной, в частности в сфере преодоления последствий Чернобыльской катастрофы. С 1990 года МАГАТЭ предоставило около 16 млн долл. на реализацию проектов по чернобыльской проблематике в Украине.