В НАПК ждут объяснений от 8 руководителей партий и нардепа Рабиновича

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает 30 человек для дачи объяснений о возможных нарушениях требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине". Среди них 8 руководителей партий и народный депутат Вадим Рабинович. Об этом сообщили УНН в НАПК.

Детали

По данным НАПК, в связи с нарушением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашается Вадим Рабинович, народный депутат Украины. Приглашается с 28 до 29 апреля.

Добавим

А чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются такие представители политических партий.

26 апреля:

Сергей Двирко (Важен каждый")

Андрей Андрушков ( "Блок Саакашвили")

27 апреля:

Степан Брацюнь ("Конгресс украинских националистов")

28 апреля:

Андрей Киселев ("Альянс за социальную справедливость")

29 апреля:

Татьяна Чечетова-Терашвили ("Блок Кернеса - Успешный Харьков!");

Сергей Червонопиский ("Партия ветеранов Афганистана")

30 апреля:

Николай Габер ("Патриотическая партия Украины")

Александр Сугоняко ("Социал-демократическая партия").

Кроме того, относительно возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности приглашаются такие распорядители избирательных фондов:

Руслан Зозуля (Избирательный фонд кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 87 Зозули Руслана Петровича);

Юрий Юрченко (Избирательный фонд кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 87 Юрченко Юрия Ивановича).

До обнародования информации эти лица также были приглашены официальным письмом НАПК.

Напомним

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку еще 98 деклараций публичных служащих, в частности Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и еще 15 министров.