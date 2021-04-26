Большинство "слуг народа" проголосует за законопроект о заочном осуждении - Монастырский

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Большая часть фракции "Слуга народа" поддержит завтра, 27 апреля, законопроект о заочном осуждении. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, член фракции "Слуга народа" Денис Монастырский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

По словам Монастырского, есть надежда, что законопроект будет поддержан большинством в Верховной Раде завтра, 27 апреля.

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"Мы обсуждали этот вопрос на фракции. Это не простой законопроект ... мы вели долгие дискуссии по этому законопроекту, и мы имеем большую часть фракции, которая поддержит данный законопроект. Кроме того, велись переговоры не только с народными депутатами, но и с общественностью, с другими представителями фракций - это "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" с тем, что они также могли поддержать данный законопроект", - рассказал Монастырский.

Детали

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова также выразила надежду, что на этой неделе в парламенте будет принят закон о так называемой заочке.

"Это проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс о специальном преследовании. Это третья попытка законодателя наконец это сделать и я очень надеюсь, что действующий парламент - это сделает. Этот проект дает следователю суда обеспечить провозглашенную еще в начале 2014 года неотвратимость наказания для лиц, виновных в преступлениях против Майдана", - сказала Венедиктова.

По ее словам, этот законопроект № 2164, который принят в первом чтении, предусмотрел расширение перечня законов, которые подпадают под категорию заочного расследования.

"Безусловно, остаются такие преступления, как свержение конституционного строя, национальной безопасности, финансирования терроризма. Также добавляются тяжелые телесные повреждения, пытки, незаконное лишение свободы, насильственный захват заложников, дезертирство", - рассказала Венедиктова.

Дополнение

17 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования.

Так, законопроект предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс и определить, что основанием для объявления в розыск подозреваемого является основание, "когда место нахождения подозреваемого неизвестно, и когда подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего сообщения о таком вызове, и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины".

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве во вторник, 27 апреля, двух внеочередных пленарных заседаний парламента. Всего на этих заседаниях планируется рассмотреть 14 вопросов, в том числе проект Закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования.