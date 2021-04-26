ООС: зафиксировано шесть обстрелов с позиций боевиков

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала этих суток, 26 апреля, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.

Детали

В частности, враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного.

Из минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а у населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как отметили в штабе, на действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ДСНС разминировали более 1 гектара территории и передали на уничтожение 55 взрывоопасных предметов.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

25 апреля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.