Нардеп Ивченко о "земельных законах": это не реформа, а соревнование деньгами

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Народный депутат Вадим Ивченко от фракции "Батькивщина" в эфире телеканала Украина 24 заявил, что парламентский аграрный комитет не рассмотрел ни одной из предложенных поправок к так называемым земельным законам. Более того, по его словам, речь не идет о земельной реформе - только о скорой распродаже украинской земли тем, у кого есть деньги, передает УНН.

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"Мы ("Батькивщина" - ред.) настаиваем на правках, поскольку аграрный комитет не рассматривал проект по правках. И мы хотим, чтобы нас слышало украинское общество, чтобы нас слышали парламентарии по правках, которые предлагает "Батькивщина" к земельным законам, чтобы слышали фермеры, чтобы они в конце концов понимали: их обманывают, никакая это не земельная реформа, а соревнование деньгами", - заявил Ивченко.

Детали

Нардеп отметил, что сейчас большинство поправок "Батькивщины" уже рассмотрены Верховной Радой, остались только правки других оппозиционных партий. При этом парламент несмотря на локдаун собирается для принятия земельных законов в то время, когда предпринимателям работать запрещено, отметил он.

"Почему сегодня в локдаун предлагают собирать парламент? Просто хотят побыстрее продать украинскую землю", - подытожил Ивченко.

Дополнение

Ранее Вадим Ивченко в интервью рассказал, кто больше всего заинтересован в распродаже украинской земли и к каким негативным последствиям это может привести.