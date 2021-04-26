Очередная провокация РФ: МИД в ближайшее время объявит о высылке российского дипломата с территории Украины

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Решение России объявить сотрудника посольства Украины в РФ персоной нон грата является очередной провокацией, ответ нашего государства на нее не заставит себя ждать. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.

Цитата:

"Очередная провокация российской стороны против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России. Объявление дипломата посольства Украины в Москве "persona non grata" лишено логики, не имеет под собой никаких причин. Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не заставит себя ждать", - отметил Николенко.

"В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", - подчеркнул он.

Что было раньше

Россия сегодня объявила сотрудника посольства Украины в РФ персоной нон грата и ожидает, что он покинет территорию РФ до конца дня 30 апреля.

Контекст

17 апреля стало известно, что ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Дипломата задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко рассказал, что российские правоохранители задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. После чего дипломат прибыл в украинскую дипмиссию.

В тот же день Россия заявила о нежелательности пребывания на ее территории украинского консула и рекомендовала покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля этого года. Консул Генерального консульства Украӥны в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк в среду, 21 апреля, покинул РФ после того, как в отношении него в России совершили провокацию.



По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, задержание ФСБ РФ в Санкт-Петербурге консула - это очередная провокация государства-агрессора по отношению к Украине на фоне военной эскалации вдоль украинских границ.

В ответ Украина заявила, что высылает старшего дипломата посольства России в Киеве. Так, Николенко сообщил, что соответствующая нота была направлена 19 апреля. Итак, старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. Он покинул территорию Украины также 21 апреля. Отметим, речь идет об одном из советников посольства Российской Федерации в Киеве по фамилии Черников.



