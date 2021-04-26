Дело об узурпации власти: суд отложил рассмотрение ходатайства о заочном расследование касательно Януковича на 15 мая
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева отложил на 15 мая рассмотрение ходатайства о проведении специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле об узурпации власти, передает корреспондент УНН.
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“Суд откладывает (заседание — ред.) в связи с неявкой стороны защиты на 15 мая 15:30”, — сказал судья.
Так, на заседание не явились представители Януковича.
Что было раньше
Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу, подозреваемого по делу об узурпации власти.
Затем Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о применении заочного ареста к Януковичу в деле об узурпации власти.
В пресс-службе Офисе генпрокурора после решения апелляционной инстанции относительно Януковича заявили, что сторона обвинения пока имеет право начать относительно экс-президента Украины Виктора Януковича процедуру экстрадиции.
Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов на Майдане. С тех пор он находился на территории России — в Ростове-на-Дону.