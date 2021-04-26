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Дело об узурпации власти: суд отложил рассмотрение ходатайства о заочном расследование касательно Януковича на 15 мая

Дело об узурпации власти: суд отложил рассмотрение ходатайства о заочном расследование касательно Януковича на 15 мая

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева отложил на 15 мая рассмотрение ходатайства о проведении специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле об узурпации власти, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Суд откладывает (заседание — ред.) в связи с неявкой стороны защиты на 15 мая 15:30”, — сказал судья.

Так, на заседание не явились представители Януковича.

Что было раньше

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу, подозреваемого по делу об узурпации власти.

Затем Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о применении заочного ареста к Януковичу в деле об узурпации власти.

В пресс-службе Офисе генпрокурора после решения апелляционной инстанции относительно Януковича заявили, что сторона обвинения пока имеет право начать относительно экс-президента Украины Виктора Януковича процедуру экстрадиции.

Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов на Майдане. С тех пор он находился на территории России — в Ростове-на-Дону.

Источник: УНН
Теги: Украина, Виктор Янукович
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